〔路透基点〕中国重汽(香港)18亿元人民币点心贷款签约--RLPC

路透香港6月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国重汽(香港)有限公司今日已就其18亿元人民币两年期离岸贷款案签约,这是香港今年以来规模最大的一笔点心贷款.

是次贷款由中银香港牵头,吸引了14家银行参与银团贷款,其中10家来自台湾.超额认贷1.7倍.

东亚银行、国泰世华银行、星展银行、兆丰国际商业银行、大丰银行、台新国际银行和永隆银行联合担任主办行.

永丰银行、彰化商业银行、集友银行、玉山商业银行香港分行、第一商业银行香港分行、华南商业银行香港分行和台北富邦商业银行担任承办行.

正如此前报导,该贷款利率为中国人民银行六个月利率的0.755倍,或为固定年利率4.3%,高者适用.

中银香港预支了中国重汽的此笔子弹式贷款,该贷款将用于为公司在大陆的分支机构一笔股东贷款再融资.不提供先付费用.

参与该贷款案的受邀银行,若承贷3,500-5,000万人民币,可获得主办行头衔,若承贷3,400万或以下获得承办行头衔.

中国重汽(香港)有限公司是--中国重型汽车集团有限公司的子公司.(完)