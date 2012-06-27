〔路透基点〕中国重汽(香港)18亿元人民币点心贷款签约--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国重汽(香港)有限公司今日已就其18亿元人民币两年期离岸贷款案签约,这是香港今年以来规模最大的一笔点心贷款.
是次贷款由中银香港牵头,吸引了14家银行参与银团贷款,其中10家来自台湾.超额认贷1.7倍.
东亚银行、国泰世华银行、星展银行、兆丰国际商业银行、大丰银行、台新国际银行和永隆银行联合担任主办行.
永丰银行、彰化商业银行、集友银行、玉山商业银行香港分行、第一商业银行香港分行、华南商业银行香港分行和台北富邦商业银行担任承办行.
正如此前报导,该贷款利率为中国人民银行六个月利率的0.755倍,或为固定年利率4.3%,高者适用.
中银香港预支了中国重汽的此笔子弹式贷款,该贷款将用于为公司在大陆的分支机构一笔股东贷款再融资.不提供先付费用.
参与该贷款案的受邀银行,若承贷3,500-5,000万人民币,可获得主办行头衔,若承贷3,400万或以下获得承办行头衔.
中国重汽(香港)有限公司是--中国重型汽车集团有限公司的子公司.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。