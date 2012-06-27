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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 19:13 BJT

〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,欧债危机没有简单的解决办法

路透柏林6月27日电---德国总理梅克尔周三表示,

* 欧债危机没有迅速或简单的解决办法

* 对欧洲而言,结构性改革必须成为经济成长计划的中心

* 意大利总理蒙堤和西班牙首相拉霍伊已经采取重大改革举措

* 欧盟基金必须用来提升竞争力

* 欧洲需要可信的银行业监管

* 对欧盟有关该地区有必要联合举债的提议持强烈异议

* 就经济意义而言欧元共同债券是错误且反生产力的

* 预计欧盟峰会讨论富有争议,关注点将聚焦于德国

* 德国实力并非无限

* 若德国受压过重,或对欧洲造成不可预料的后果.(完)

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