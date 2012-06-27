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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 19:16 BJT

〔路透调查〕2013年布兰特原油期货均价料为105.10美元,低于5月调查

路透6月27日电---一项路透调查显示,

* 2013年布兰特原油期货均价料为105.10美元,低于5月调查预计的113.20美元

* 2013年布兰特原油期货均价料为96.60美元,低于5月调查预计的106.20美元

* 2014年布兰特原油期货均价料为104.50美元,美国原油期货均价料为100.10美元

* 2012年第三季布兰特原油期货均价料为102.90美元,第四季料为104.40美元

* 2012年第三季美国原油期货均价料为90.30美元,第四季料为91.30美元.(完)

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