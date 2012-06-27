〔东南亚股市〕新加坡、印尼和泰国股市升至一周收盘高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透曼谷6月27日电---新加坡、印尼和泰国股市周三升至一周收盘高位,因对近期遭受风险偏好减弱打压的大盘股和银行类股的买兴增多.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨1.3%,逆转连续四日的跌势.印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI均连续第二日上涨,涨幅分别为1.4%和1.3%.
Tisco Securities资深策略师Viwat Techapoonphol说,本土机构看涨泰国股市,因国内消费增长利好消费、银行等板块,不过一些外资基金依旧谨慎.
汤森路透数据显示,外资继续在泰国股市卖超,卖超态势已持续到第二个月,与印尼股市一致,不过外资在菲律宾股市则为买超.
截至6月26日的一个月,外资在泰国股市卖超4.3亿美元,在印尼股市卖超2.72亿美元,在菲律宾股市则买超1.60亿美元.
1107GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2841.60 35.97 +1.28 +7.38 2646.35
马来西亚 .KLSE 1601.89 7.79 +0.49 +4.65 1530.73
泰国 .SETI 1165.98 14.89 +1.29 +13.72 1025.32
印尼 .JKSE 3934.87 53.47 +1.38 +2.95 3821.99
菲律宾 .PSI 5257.92 64.08 +1.23 +20.26 4371.96
越南 .VNI 418.04 -1.15 -0.27 +18.91 351.55
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(完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。