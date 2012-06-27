〔东南亚股市〕新加坡、印尼和泰国股市升至一周收盘高位

路透曼谷6月27日电---新加坡、印尼和泰国股市周三升至一周收盘高位,因对近期遭受风险偏好减弱打压的大盘股和银行类股的买兴增多.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨1.3%,逆转连续四日的跌势.印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI均连续第二日上涨,涨幅分别为1.4%和1.3%.

Tisco Securities资深策略师Viwat Techapoonphol说,本土机构看涨泰国股市,因国内消费增长利好消费、银行等板块,不过一些外资基金依旧谨慎.

汤森路透数据显示,外资继续在泰国股市卖超,卖超态势已持续到第二个月,与印尼股市一致,不过外资在菲律宾股市则为买超.

截至6月26日的一个月,外资在泰国股市卖超4.3亿美元,在印尼股市卖超2.72亿美元,在菲律宾股市则买超1.60亿美元.

1107GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2841.60 35.97 +1.28 +7.38 2646.35

马来西亚 .KLSE 1601.89 7.79 +0.49 +4.65 1530.73

泰国 .SETI 1165.98 14.89 +1.29 +13.72 1025.32

印尼 .JKSE 3934.87 53.47 +1.38 +2.95 3821.99

菲律宾 .PSI 5257.92 64.08 +1.23 +20.26 4371.96

越南 .VNI 418.04 -1.15 -0.27 +18.91 351.55

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(完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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