〔美国数据〕6月22日当周住房抵押贷款申请下滑--MBA

《全球汇市》美元上涨，因美国3月升息的可能性增强
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
路透纽约6月27日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,因再融资申请放缓.
6月22日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑7.1%至875.1点.再融资指数下滑8.3%至4,938.3点.购房抵押贷款指数则下滑1.4%至185.4点.
再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的逾81%降至79%.MBA高管Michael Fratantoni将这归因于对政府支持贷款的再融资申请下降.
该周30年期固息抵押贷款利率上升1个基点,平均为3.88%.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋;审校 王兴亚
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 美国两年期公债收益率触及2009年8月来最高 * 10年期公债收益率触及逾两周高位 * 美联储官员近期讲话推高公债收益率 路透纽约3月2日 - 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 根据CME Group的FedWatch程序数据，周四联邦基金利率期货走势暗 示交易商预计美联储在3月14-15日的货币政策会议上加息的机率达到79.7 %，高于周三的66.4%。 在周二纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯发表鹰派讲话 后，对升息的预期跳升。 被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率 触及 2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率 触及近11周高 位1.617%，指标10年期公债收益率 升至逾两周最高的2.505% 。 最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选