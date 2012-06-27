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债券 | 2012年 6月 27日 星期三 19:27 BJT

〔美国数据〕6月22日当周住房抵押贷款申请下滑--MBA

路透纽约6月27日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国住房抵押贷款申请下滑,因再融资申请放缓.

6月22日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑7.1%至875.1点.再融资指数下滑8.3%至4,938.3点.购房抵押贷款指数则下滑1.4%至185.4点.

再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的逾81%降至79%.MBA高管Michael Fratantoni将这归因于对政府支持贷款的再融资申请下降.

该周30年期固息抵押贷款利率上升1个基点,平均为3.88%.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王洋;审校 王兴亚

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