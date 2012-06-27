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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 19:26 BJT

〔亚洲橡胶〕6月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 233.5 45 233.0 11

* 8月 233.9 26 234.2 36

* 9月 234.5 108 235.6 12

*10月 234.7 320 236.0 21

*11月 235.1 2226 236.0 243

*12月 235.3 3455 237.0 595

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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