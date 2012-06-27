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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 20:41 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布5月中西部制造业指数为93.4

路透芝加哥6月27日电---美国芝加哥联邦储备银行周三公布,5月中西部制造业指数为93.4,4月修正后为94.4

以下为详细数据:(基期为2007年)

5月 4月 3月

指数 93.4 94.4 92.1

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--编译 王洋; 审校 王兴亚

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