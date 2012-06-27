〔国际油市〕亚洲柴油现货价差上涨,受益于需求稳定

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月27日电---亚洲柴油和航煤现货价差周三均上涨,行业消息人士称因地区内需求仍稳定.
中航油继续在新加坡交易期间购入航煤,本周总计买入45万桶.
炼厂产能利用率的削减将限制中国的油品库存,而有限的供给或提振该地区对航煤和柴油的需求.
中国最大的炼厂中石化(0386.HK)将把7月原油加工量较原计画削减近每日23.6万桶,连续第二个月抑制产出.[ID:nSB1635606]
中石化日产能16万桶的武汉炼厂将在6月初至7月20日关闭进行维护.
航煤市场依旧受到支撑,欧洲继续从亚洲和中东吸引船货.不过交易员表示,随着供给的增加,这种套利流动或很快无利可图.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 107.78 0.23 0.21 107.55
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 106.86 0.31 0.29 106.55
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 108.36 0.31 0.29 108.05
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 109.36 0.26 0.24 109.10
7月柴油互换 GOSGSWMc1 106.92 0.27 0.25 106.65
8月柴油互换 GOSGSWMc2 106.88 0.21 0.20 106.67 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。