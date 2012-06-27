〔国际油市〕亚洲柴油现货价差上涨,受益于需求稳定

路透新加坡6月27日电---亚洲柴油和航煤现货价差周三均上涨,行业消息人士称因地区内需求仍稳定.

中航油继续在新加坡交易期间购入航煤,本周总计买入45万桶.

炼厂产能利用率的削减将限制中国的油品库存,而有限的供给或提振该地区对航煤和柴油的需求.

中国最大的炼厂中石化(0386.HK)将把7月原油加工量较原计画削减近每日23.6万桶,连续第二个月抑制产出.[ID:nSB1635606]

中石化日产能16万桶的武汉炼厂将在6月初至7月20日关闭进行维护.

航煤市场依旧受到支撑,欧洲继续从亚洲和中东吸引船货.不过交易员表示,随着供给的增加,这种套利流动或很快无利可图.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 107.78 0.23 0.21 107.55

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 106.86 0.31 0.29 106.55

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 108.36 0.31 0.29 108.05

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 109.36 0.26 0.24 109.10

7月柴油互换 GOSGSWMc1 106.92 0.27 0.25 106.65

8月柴油互换 GOSGSWMc2 106.88 0.21 0.20 106.67 (完)