版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 20:57 BJT

〔路透调查〕71位受访分析师中有48位预计欧洲央行下周将降息

路透伦敦6月27日电---一项周三公布的路透调查结果显示:

* 71位受访分析师中有48位预计欧洲央行(ECB)下周将降息

* 分析师的预估中值是ECB将把指标利率从1.00%下调至0.75%

* 分析师预计欧盟峰会将在银行业联盟问题上取得一定的进展,在财政联盟的问题上则不太肯定.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐