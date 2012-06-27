〔路透调查〕71位受访分析师中有48位预计欧洲央行下周将降息

标题新闻：台湾鸿海考虑最快今年出售约1%的日本夏普股权--日经新闻
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路透伦敦6月27日电---一项周三公布的路透调查结果显示:
* 71位受访分析师中有48位预计欧洲央行(ECB)下周将降息
* 分析师的预估中值是ECB将把指标利率从1.00%下调至0.75%
* 分析师预计欧盟峰会将在银行业联盟问题上取得一定的进展,在财政联盟的问题上则不太肯定.(完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。