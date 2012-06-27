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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 21:24 BJT

〔欧洲经济〕ECB执委普雷特称利率不能降至1%以下的教条不存在--报载

路透柏林6月27日电---欧洲央行(ECB)执委普雷特在接受采访时称:

* 利率不能降至1%以下的教条不存在

* 若有助于确保中期物价稳定,降息就有据可依.(完)

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