〔国际油市〕亚洲燃料油续涨,380-cst燃料油现货价差升至一个月高位

路透新加坡6月27日电---亚洲燃料油市场周三延续涨势,380-cst燃料油现货价差升至一个月高位,因实货交易窗口中交投加快.

380-cst燃料油有三笔交易在较新加坡报价升水4.50-4.60美元左右的高区间成交.这帮助带动380-cst燃料油价差上涨0.35美元至每吨较新加坡报价升水4.50美元,创下5月末来最高.

互换市场也走坚,7月固定价格合约较8月合约的升水-即7月/8月跨月价差-上涨0.50美元,收报每吨6.13美元,创下一周半高位.

7月/8月合约至少有12万吨成交.但更多的兴趣出现在8月/9月合约上,成交达23.5万吨.该合约同样收报于一周半高位4.63美元.

交易员预计市场将吃紧,因7月到达亚洲的西方船货料减少.而价格较低之际,需求,尤其是船用燃料油市场的需求,预计将保持高企.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 578.30 -1.30 -0.22 579.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 567.35 -1.05 -0.18 568.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 572.00 -1.00 -0.17 573.00

380CST船用燃料油升水 4.65 0.05 1.09 4.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.00 0.00 0.00 5.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 0.35 8.43 4.15 (完)