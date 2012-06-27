〔国际油市〕亚洲燃料油续涨,380-cst燃料油现货价差升至一个月高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月27日电---亚洲燃料油市场周三延续涨势,380-cst燃料油现货价差升至一个月高位,因实货交易窗口中交投加快.
380-cst燃料油有三笔交易在较新加坡报价升水4.50-4.60美元左右的高区间成交.这帮助带动380-cst燃料油价差上涨0.35美元至每吨较新加坡报价升水4.50美元,创下5月末来最高.
互换市场也走坚,7月固定价格合约较8月合约的升水-即7月/8月跨月价差-上涨0.50美元,收报每吨6.13美元,创下一周半高位.
7月/8月合约至少有12万吨成交.但更多的兴趣出现在8月/9月合约上,成交达23.5万吨.该合约同样收报于一周半高位4.63美元.
交易员预计市场将吃紧,因7月到达亚洲的西方船货料减少.而价格较低之际,需求,尤其是船用燃料油市场的需求,预计将保持高企.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 578.30 -1.30 -0.22 579.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN 567.35 -1.05 -0.18 568.40
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 572.00 -1.00 -0.17 573.00
380CST船用燃料油升水 4.65 0.05 1.09 4.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.00 0.00 0.00 5.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 0.35 8.43 4.15 (完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。