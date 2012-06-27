〔国际油市〕亚洲石脑油价格裂解价差连续第二日持于每吨40美元上方

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月27日电---亚洲石脑油价格周三降至两日低点每吨731.50美元,而石脑油裂解价差连续第二天持于每吨40美元上方,此前大约两周徘徊在每吨30美元以下.
现货需求以及印度和欧洲队亚洲的出口减少,提升了现货价格并抵消了中东现货供应增加的影响.
"8月上半月欧洲抵达亚洲的船货不多.这已经对现货价格构成支撑,"一位交易商说.
LG化学据称购买8月上半月抵达的现货船货.交易商称,该公司可能已经以较日本报价持平的价格买入2.5万吨石脑油船货,且以升水1.00-1.50美元的价格买入2.5万吨.
但这一消息不能立即得到证实.
马来西亚Titan亦买入3万吨8月上半月石脑油船货,C&F价格较日本报价每吨贴水2.5美元.
日本东燃通用石油本周也在寻求现货供应,但细节尚不得而知.
汽油裂解价差处在两周半高位,报每桶5.53美元,印度的季节性需求高峰支撑市场.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 731.50 -2.00 -0.27 733.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 79.06 -0.22 -0.28 79.28
97号现货汽油GL97-SIN 102.24 0.69 0.68 101.55
95号现货汽油GL95-SIN 100.74 0.46 0.46 100.28
92号现货汽油GL92-SIN 97.40 0.75 0.78 96.65
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.53 0.37 7.17 5.16 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。