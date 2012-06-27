〔国际油市〕亚洲石脑油价格裂解价差连续第二日持于每吨40美元上方

路透新加坡6月27日电---亚洲石脑油价格周三降至两日低点每吨731.50美元,而石脑油裂解价差连续第二天持于每吨40美元上方,此前大约两周徘徊在每吨30美元以下.

现货需求以及印度和欧洲队亚洲的出口减少,提升了现货价格并抵消了中东现货供应增加的影响.

"8月上半月欧洲抵达亚洲的船货不多.这已经对现货价格构成支撑,"一位交易商说.

LG化学据称购买8月上半月抵达的现货船货.交易商称,该公司可能已经以较日本报价持平的价格买入2.5万吨石脑油船货,且以升水1.00-1.50美元的价格买入2.5万吨.

但这一消息不能立即得到证实.

马来西亚Titan亦买入3万吨8月上半月石脑油船货,C&F价格较日本报价每吨贴水2.5美元.

日本东燃通用石油本周也在寻求现货供应,但细节尚不得而知.

汽油裂解价差处在两周半高位,报每桶5.53美元,印度的季节性需求高峰支撑市场.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 731.50 -2.00 -0.27 733.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 79.06 -0.22 -0.28 79.28

97号现货汽油GL97-SIN 102.24 0.69 0.68 101.55

95号现货汽油GL95-SIN 100.74 0.46 0.46 100.28

92号现货汽油GL92-SIN 97.40 0.75 0.78 96.65

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 5.53 0.37 7.17 5.16 (完)