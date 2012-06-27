欧洲已公布经济指标--2012/6/27

欧洲政经：ECB执委劳滕施莱格认为法国不会退欧，欧股短期也不会暴跌
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-r -0.3-@-f -0.1-@-r
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-p +0.1-f --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 5月 -0.1 +0.6 +2.8
德国 5月 -0.1-p -0.2-f +1.7-p
法国(HICP) 5月 -0.1 +0.2 +2.3
意大利(HICP) 5月 持平-f +0.9-f +3.5-f
生产者物价指数(PPI):
英国 4月 +0.7 +0.6-r +3.3
德国 5月 -0.3 +0.2 +2.1
法国 4月 持平 +0.5 +2.7
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 5月 6.7-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 4月 10.2-@ 10.1-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋; 审校 王兴亚
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017