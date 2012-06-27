****美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7