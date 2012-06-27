〔美国热股〕苹果成功阻止三星在美销售Galaxy平板电脑,前者股价上涨

路透6月27日电---一名美国法官周二批准了苹果(AAPL.O)禁止韩国三星电子(005930.KS)平板电脑Galaxy Tab 10.1在美销售的申请,让苹果在全球智能手机及平板电脑专利权战场上赢得重要一役.[ID:nST0469052]