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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 21:46 BJT

〔美国热股〕谷歌与华硕将推出平板电脑以与亚马逊竞争,谷歌盘初上涨

路透6月27日电---华硕电脑(2357.TW)一名高管周三表示,互联网搜索巨头谷歌(GOOG.O)不久将与华硕电脑推出一款联合品牌的平板电脑,以与亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire平板电脑展开竞争.

谷歌股价周三盘初涨0.77%,至568.90美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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