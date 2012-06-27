〔美国热股〕华尔街投行给予Facebook谨慎乐观评估,其股价早盘下跌

标题新闻：台湾鸿海考虑最快今年出售约1%的日本夏普股权--日经新闻
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路透6月27日电---美国华尔街主要金融机构周三公布了针对社交网络公司Facebook(FB.O)的备受期待的评估报告,给予该公司谨慎认可.Facebook一个月前进行首次公开发行(IPO),过程一波三折.[ID:nSB1635396]
Facebook股价周三早盘跌2.68%,32.20美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。