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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 21:52 BJT

〔美国热股〕华尔街投行给予Facebook谨慎乐观评估,其股价早盘下跌

路透6月27日电---美国华尔街主要金融机构周三公布了针对社交网络公司Facebook(FB.O)的备受期待的评估报告,给予该公司谨慎认可.Facebook一个月前进行首次公开发行(IPO),过程一波三折.[ID:nSB1635396]

Facebook股价周三早盘跌2.68%,32.20美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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