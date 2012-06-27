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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 21:50 BJT

〔美国热股〕Zynga为网游玩家推出社交网络,股价盘初上涨

路透6月27日电---游戏开发商Zynga(ZNGA.O)周二为游戏玩家推出一个社交网站,希望能摆脱与Facebook(FB.O)的长期互相依存关系.这两家公司都是矽谷备受瞩目的互联网企业.

Zynga股价周三盘初上涨1.30%,报5.84美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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