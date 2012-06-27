版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 21:58 BJT

〔美国热股〕百思买创始人考虑把该公司私有化,股价早盘下跌

路透6月27日电---三名消息人士周二透露,全球最大消费电子产品零售商百思买(BBY.N)创始人Richard Schulze正在同瑞士信贷CSGN.VX等银行接洽,探讨私人收购百思买的可能性.

百思买股价周三早盘下跌1.85%,报19.01美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐