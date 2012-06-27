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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 22:04 BJT

〔美国热股〕Lennar宣布新订单连续第五个季度增长,股价大涨近5%

路透6月27日电---美国住宅营建商Lennar Corp(LEN.N)宣布,新订单连续第五个季度出现增长,并能够在逐渐稳步复苏的楼市开出较高的价格.

该公司股价周三早盘大涨4.45%,报28.61美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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