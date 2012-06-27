美国个股：卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫

美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。