****美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017