〔欧洲经济〕西班牙最初将获得EFSF救助,之后转由ESM接受-欧元集团

****主要国家经济指标预测--3月3日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.2 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.2% -0.9% (较上年同期) -- -1.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 52.9 52.4 0850 法国Markit服务业PMI 2月 56.7 56.7 综合PMI
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。