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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 22:29 BJT

〔美国热股〕H&R Block第四季获利逊于预期但市场份额增长,股价上涨

路透6月27日电---税务服务提供商H&R Block Inc(HRB.N)公布的第四季获利逊于预期,因今年稍早裁员产生相关费用的影响.不过该公司表示,在竞争激烈的税务申报服务领域赢得了市场份额.

该公司股价周三早盘涨2.65%,报15.49美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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