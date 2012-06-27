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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 22:57 BJT

〔美国热股〕消费者组织建议FDA不要批准Arena的减肥新药,其股价下跌

路透6月27日电---消费者组织Public Citizen敦促美国食品药物管理局(FDA)不要批准制药企业Arena Pharmaceuticals(ARNA.O)的实验性减肥药lorcaserin,因担心可能增加病人心脏瓣膜损伤的风险.

该公司股价周三早盘跌2.59%,报8.61美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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