版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 22:53 BJT

〔欧洲经济〕塞浦路斯政府已要求IMF提供金援-IMF总裁拉加德

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐