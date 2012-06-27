〔欧元债市〕欧盟峰会前德债走低,市场交投清淡

《全球汇市》美元上涨，因美国3月升息的可能性增强
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 德债期货在欧盟峰会前走低
* 鉴于德法两国存在分歧,市场对峰会的预期较低
* 周四将进行的意大利公债标售料将面临挑战
路透伦敦6月27日电---德债价格周三走低,尽管对周四开始的欧盟峰会取得突破的预期不高,投资者仍不愿增加对避险公债的敞口.
不久前,市场对德债的买兴强劲,导致收益率触及纪录低位,但最近对德债的兴致被打压,因投资者更多关注任何欧债危机解决方案将带给德国的高昂成本.
分析师称,在关键的欧盟峰会周四开始举行前,许多投资者离场观望,导致市场流动性减少,进而放大价格波幅.
随着欧盟峰会的临近,欧盟领导人的意见分歧越发明显,较之2010年初欧债危机爆发以来的任何时候都严重.尽管如此,德债仍走低.
在峰会举行前夕,德国总理梅克尔未理会意西两国要求采取紧急行动压低其不断飙升的借贷成本的呼吁.尽管梅克尔为最终发行欧元区共同债券保留一线希望,但并未提出缓解危机的短期举措.
德债期货FGBLc1回落59个跳动点,收报141.11.分析师称,欧盟峰会召开前,部分投资者寻求出脱稍早持有的头寸,使持仓情况保持中性.
10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬7.3个基点,报1.57%.
一位交易商称,欧盟峰会后,他计划在价格回落时买入德债,因他预计会上不会就任何提议的举措达成一致.
意大利周四将标售至多55亿欧元五年和10年期公债.
尽管需求将受到国内投资者的支持,但意大利财政部可能不得不为此次标售支付高利率.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 美国两年期公债收益率触及2009年8月来最高 * 10年期公债收益率触及逾两周高位 * 美联储官员近期讲话推高公债收益率 路透纽约3月2日 - 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 根据CME Group的FedWatch程序数据，周四联邦基金利率期货走势暗 示交易商预计美联储在3月14-15日的货币政策会议上加息的机率达到79.7 %，高于周三的66.4%。 在周二纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯发表鹰派讲话 后，对升息的预期跳升。 被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率 触及 2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率 触及近11周高 位1.617%，指标10年期公债收益率 升至逾两周最高的2.505% 。 最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选