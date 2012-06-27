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债券 | 2012年 6月 28日 星期四 00:56 BJT

〔欧元债市〕欧盟峰会前德债走低,市场交投清淡

* 德债期货在欧盟峰会前走低

* 鉴于德法两国存在分歧,市场对峰会的预期较低

* 周四将进行的意大利公债标售料将面临挑战

路透伦敦6月27日电---德债价格周三走低,尽管对周四开始的欧盟峰会取得突破的预期不高,投资者仍不愿增加对避险公债的敞口.

不久前,市场对德债的买兴强劲,导致收益率触及纪录低位,但最近对德债的兴致被打压,因投资者更多关注任何欧债危机解决方案将带给德国的高昂成本.

分析师称,在关键的欧盟峰会周四开始举行前,许多投资者离场观望,导致市场流动性减少,进而放大价格波幅.

随着欧盟峰会的临近,欧盟领导人的意见分歧越发明显,较之2010年初欧债危机爆发以来的任何时候都严重.尽管如此,德债仍走低.

在峰会举行前夕,德国总理梅克尔未理会意西两国要求采取紧急行动压低其不断飙升的借贷成本的呼吁.尽管梅克尔为最终发行欧元区共同债券保留一线希望,但并未提出缓解危机的短期举措.

德债期货FGBLc1回落59个跳动点,收报141.11.分析师称,欧盟峰会召开前,部分投资者寻求出脱稍早持有的头寸,使持仓情况保持中性.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬7.3个基点,报1.57%.

一位交易商称,欧盟峰会后,他计划在价格回落时买入德债,因他预计会上不会就任何提议的举措达成一致.

意大利周四将标售至多55亿欧元五年和10年期公债.

尽管需求将受到国内投资者的支持,但意大利财政部可能不得不为此次标售支付高利率.(完)

--编译 母红;审校 李军

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