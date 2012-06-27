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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.752%,投标倍数为2.61

路透华盛顿6月27日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.752%

中值 0.699%

低值 0.620%

价格/得标

价格 99.990199

高值得标比率 38.63%

投标倍数 2.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,001,800

总投标 91,246,111,800

竞争性投标得标 34,949,760,000

非竞争性投标得标 25,241,800

FED附加 357,340,100

初级市场交易商投标 66,355,000,000

初级市场交易商得标 18,920,890,000

直接投标 10,706,500,000

直接投标得标 3,744,500,000

间接投标 14,134,370,000

间接投标得标 12,284,370,000

发行细节

发行日 2012/07/02

到期日 2017/06/30

CUSIP码 912828TB6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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