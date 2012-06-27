〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.752%,投标倍数为2.61

企业并购：PSA与通用汽车接近达成收购欧宝业务的交易--消息
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。
路透华盛顿6月27日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.752%
中值 0.699%
低值 0.620%
价格/得标
价格 99.990199
高值得标比率 38.63%
投标倍数 2.61
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,001,800
总投标 91,246,111,800
竞争性投标得标 34,949,760,000
非竞争性投标得标 25,241,800
FED附加 357,340,100
初级市场交易商投标 66,355,000,000
初级市场交易商得标 18,920,890,000
直接投标 10,706,500,000
直接投标得标 3,744,500,000
间接投标 14,134,370,000
间接投标得标 12,284,370,000
发行细节
发行日 2012/07/02
到期日 2017/06/30
CUSIP码 912828TB6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7