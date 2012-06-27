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债券 | 2012年 6月 28日 星期四 01:16 BJT

〔英国债市〕欧盟峰会前英债期货持稳,表现领先于可比德债

路透伦敦6月27日电---英国公债期货周三持稳,投资者在欧盟峰会前轧平仓位.不过英债的表现好于德国公债,因市场预期英国央行将出台更多刺激政策,而且德国对欧债危机的曝险也使投资者感到担忧.

投资者聚焦将在周四开始的欧盟领导人峰会,尽管对与会领导人推出突破性的危机解决方案的希望很快消退.

周三德国总理梅克尔没有理会西班牙和意大利要求采取紧急措施,降低他们高涨的借款成本的呼吁.她仍保留了最终发行欧元区共同债权的可能性,但对缓解眼前的债务危机没有提供短期措施.

9月英债期货FLGU2结算价升4个跳动点,至119.58,领先可比德债逾60个跳动点.成交量少于往日.

现货市场方面,指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR近持平,报1.685%,较可比德债收益率差收紧4个基点,至13个基点.

苏格兰皇家银行利率策略主管Andrew Roberts表示,英国银行业者协会(BBA)周三公布的数据显示,5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至逾一年低位,也使英债受到支撑.[ID:nSB1635592]

此外,英国央行总裁金恩和货币政策委员会委员周二对经济前景的评估比较悲观,这暗示他们最早可能下周重启量化宽松(QE)计划下的英债购买项目.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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