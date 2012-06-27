〔英国债市〕欧盟峰会前英债期货持稳,表现领先于可比德债

《全球汇市》美元上涨，因美国3月升息的可能性增强
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
路透伦敦6月27日电---英国公债期货周三持稳,投资者在欧盟峰会前轧平仓位.不过英债的表现好于德国公债,因市场预期英国央行将出台更多刺激政策,而且德国对欧债危机的曝险也使投资者感到担忧.
投资者聚焦将在周四开始的欧盟领导人峰会,尽管对与会领导人推出突破性的危机解决方案的希望很快消退.
周三德国总理梅克尔没有理会西班牙和意大利要求采取紧急措施,降低他们高涨的借款成本的呼吁.她仍保留了最终发行欧元区共同债权的可能性,但对缓解眼前的债务危机没有提供短期措施.
9月英债期货FLGU2结算价升4个跳动点,至119.58,领先可比德债逾60个跳动点.成交量少于往日.
现货市场方面,指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR近持平,报1.685%,较可比德债收益率差收紧4个基点,至13个基点.
苏格兰皇家银行利率策略主管Andrew Roberts表示,英国银行业者协会(BBA)周三公布的数据显示,5月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至逾一年低位,也使英债受到支撑.[ID:nSB1635592]
此外,英国央行总裁金恩和货币政策委员会委员周二对经济前景的评估比较悲观,这暗示他们最早可能下周重启量化宽松(QE)计划下的英债购买项目.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 美国两年期公债收益率触及2009年8月来最高 * 10年期公债收益率触及逾两周高位 * 美联储官员近期讲话推高公债收益率 路透纽约3月2日 - 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 根据CME Group的FedWatch程序数据，周四联邦基金利率期货走势暗 示交易商预计美联储在3月14-15日的货币政策会议上加息的机率达到79.7 %，高于周三的66.4%。 在周二纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯发表鹰派讲话 后，对升息的预期跳升。 被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率 触及 2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率 触及近11周高 位1.617%，指标10年期公债收益率 升至逾两周最高的2.505% 。 最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选