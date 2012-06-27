〔欧洲经济〕美国总统奥巴马与法国总统奥朗德讨论欧元区成长-白宫

企业并购：PSA与通用汽车接近达成收购欧宝业务的交易--消息
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。
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路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7