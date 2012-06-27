〔纽约期市〕ICE期棉收低,受投资者抛盘打压

****美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
路透纽约6月27日电---棉花期货周三受投机抛盘打压而收低,分析师指因利空基本面完全抵消了全球股市、原油、谷物和贵金属的涨势.
ICE-12月期棉合约CTZ2跌0.24美分,报每磅67.96美分,盘中交投区间介于67.93至69.19美分.
汤森路透数据显示,周三总成交量高于12,800口,较30日均值低近50%.
经纪商称,所有外围市场涨势起初提振了期棉市场,但尾盘时投机客打压棉价,使涨势消退.
"很难找到买入动机,因为背景没什么(激励)因素,"期棉交易员Mike Stevens称.
交易商称,市场正在关注供应充足及需求疲弱的基本面,这使价格很难上涨.
12月期棉似乎陷于67至73美分区间.
经纪商称,市场正在等待两项政府报告.第一个是周四美国农业部将公布的一周出口销售报告,这将衡量全球棉花市场状况.
第二个是美国农业部周五将公布的年度种植数据,这将为2012/13销售年度的种植规模打下基础.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,周二成交量为19,150口.
交易所数据显示,截至6月26日,未平仓合约为166,771口,与6月25日大致持平.(完)
--编译 于春红;审校 李军
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
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