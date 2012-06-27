〔纽约期市〕ICE原糖期货跳涨逾5%,中国买盘传言和空头回补提供提振

****美国与加拿大经济指标预测--3月3日-3月10日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
路透纽约/伦敦6月27日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳涨逾5%,有关中国买盘的传言和空头回补提供支撑.由于投资者担忧降雨延迟收割,可能导致近期巴西的糖供应紧张,引发空头回补.
尽管美元指数.DXY走强,但多数软性商品仍然上涨.美元走强通常会使以美元进行交易的市场承压.市场预期欧盟峰会难以拿出可信的欧债危机应对方案,提振美元上涨.部分乐观人气来自好于预期的美国经济数据.
原糖期货劲升,部分是受有关中国买盘的传言,以及主要出产国巴西和印度不利天气状况可能影响供应的担忧推动.
交易员赶在周五近月7月合约SBc1到期之前进行空头回补.
ICE-7月原糖期货SBc1大涨5.5%,触及每磅21.65美分的高点,结算价收涨0.89美分,或4.3%,报每磅21.42美分.成交最活跃的10月原糖期货SBV2跳涨0.72美分,或3.6%,收报每磅20.95美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1收高16.90美元,或2.9%,报每吨607.70美元.
ICE-9月可可期货CCU2结算价涨83美元,或3.9%,报每吨2,232美元.9月伦敦可可期货LCCc2收高47镑,或3.2%,报每吨1,539英磅.
9月阿拉比卡咖啡期货KCc2回落0.9美分,收报每磅1.6485美元,之前触及1.6855美元的日高,此为5月30日以来最高.伦敦罗布斯塔咖啡期货走坚,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收涨18美元,或0.9%,报每吨2,098美元.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月3日(五) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 54.3 服务业PMI -- 53.9 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.5 56.5 企业活动分项指数 60.0 60.3 就业分项指数 -- 54.7
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/06/2017 13周和26周期国库券 03/02/2017 03/09/2017 03/07/2017 四周期国库券 03/06/2017 03/09/2017 03/07/2017 三年期公债 03/02/2017 03/15/2017 03/08/2017 10年期公债 03/02/2017 03/15/2017