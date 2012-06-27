〔纽约期市〕ICE原糖期货跳涨逾5%,中国买盘传言和空头回补提供提振

路透纽约/伦敦6月27日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳涨逾5%,有关中国买盘的传言和空头回补提供支撑.由于投资者担忧降雨延迟收割,可能导致近期巴西的糖供应紧张,引发空头回补.

尽管美元指数.DXY走强,但多数软性商品仍然上涨.美元走强通常会使以美元进行交易的市场承压.市场预期欧盟峰会难以拿出可信的欧债危机应对方案,提振美元上涨.部分乐观人气来自好于预期的美国经济数据.

原糖期货劲升,部分是受有关中国买盘的传言,以及主要出产国巴西和印度不利天气状况可能影响供应的担忧推动.

交易员赶在周五近月7月合约SBc1到期之前进行空头回补.

ICE-7月原糖期货SBc1大涨5.5%,触及每磅21.65美分的高点,结算价收涨0.89美分,或4.3%,报每磅21.42美分.成交最活跃的10月原糖期货SBV2跳涨0.72美分,或3.6%,收报每磅20.95美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1收高16.90美元,或2.9%,报每吨607.70美元.

ICE-9月可可期货CCU2结算价涨83美元,或3.9%,报每吨2,232美元.9月伦敦可可期货LCCc2收高47镑,或3.2%,报每吨1,539英磅.

9月阿拉比卡咖啡期货KCc2回落0.9美分,收报每磅1.6485美元,之前触及1.6855美元的日高,此为5月30日以来最高.伦敦罗布斯塔咖啡期货走坚,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收涨18美元,或0.9%,报每吨2,098美元.(完)