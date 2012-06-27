〔标题新闻〕ECB执委普雷特称国际借款人不仅要监督西班牙银行业发展,还需监督公共预算状况

企业并购：PSA与通用汽车接近达成收购欧宝业务的交易--消息

路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。