〔纽约汇市〕欧元在欧盟峰会前夕连跌第三日,本周可能进一步走低

* 欧元兑美元走软,1.2440美元附近为强劲支撑位

* 料欧盟峰会在解决债务危机方面进展不大

* 意大利短期借贷成本攀升

路透纽约6月27日电---欧元兑美元周三在欧盟峰会前夕连跌第三日,因投资者押注峰会无法出台缓解欧债危机的新举措.

此次峰会可能不会在发行欧元区共同债券方面取得任何进展,之前德国总理梅克尔被援引称'在她有生之年'欧洲不会实现所有债务共担.

德国领导人的讲话令周四开始的为期两天峰会取得突破的希望破灭,但投资者不愿大规模抛售欧元,以防会上就解决欧债危机取得任何进展.

"欧元周三仍然承压,因德国总理梅克尔继续对发行欧元区共同债券持反对意见,"纽约DailyFX的汇市策略师David Song表示,"如果欧盟峰会结果令人失望,本周余下时间内,欧元可能进一步遇阻."

欧元兑美元EUR=尾盘跌0.2%,报1.2468美元,但脱离周二触及的两周低位1.2440美元,该水准被视为强劲技术支撑位.下一个下档目标为6月1日触及的两年低位1.2288美元.

部分交易商称,如果峰会上制订出通向银行业联盟的路线图,或决定启用欧元区救助基金购买意大利和西班牙公债以扶助压低两国借贷成本,可能缓解欧元面临的压力.

意大利六个月借贷成本周三攀升至2.957%,为去年12月以来最高.周四,该国将标售至多55亿欧元的五年和10年期公债.周二,西班牙的短期借贷成本增长接近两倍.

随着更多欧元区二线国家将被资本市场拒之门外的担忧与日俱增,以及财政撙节将拖累该地区在衰退泥潭中越陷越深的预期不断升温,欧元料将继续承压.任何向1.27或1.28美元水平的反弹将吸引卖家抛售,交易商称.

"在欧盟峰会前,我将做空欧元/美元,"伦敦的基金公司RWC Capital的绝对回报和汇市部主管Stuart Frost表示,"欧元应远低于目前的水平,即便欧盟峰会达成协议,这样的机率很低,欧元正跌向1.20美元水平."

一项野村调查显示,多数投资者预计峰会不会出台具体的举措.22%的投资者预计将宣布"类似于救助方案的举措",而14%的投资者则预计峰会将显示出"朝银行业联盟推进的决心",反应实现突破的可能性极低.

**日本政策**

欧元兑日圆EURJPY=攀升0.2%,报99.42日圆,前一日触及98.71的两周低位.本周迄今,欧元/日圆仍下跌约1.6%.

美元兑日圆JPY=上扬0.3%,报79.74日圆,但低于本周稍早触及的两个月高位80.59日圆.

部分市场人士表示,尽管避险资金流支撑日圆,日本执政党内部分裂所导致的政治不确定性可能开始对日圆施压.不过,许多日本以外投资者仍不确定政治不确定性将对日圆产生何种影响.

"国际投资者花费了大量时间根据日本政治事件进行美元/日圆交易.他们乐于旁观事件推进,但不愿建立头寸,至少在汇市是如此,"瑞银驻新加坡的10国集团(G10)汇市策略部副董事Gareth Berry表示.

日本众议院周二通过了首相野田佳彦的增税方案,但执政党内反对该方案的异见者数量足够令该党分裂,或导致提前大选.

三年内将消费税率上调一倍至10%的方案被视为遏制日本公共债务的第一步.日本公共部门债务已超过本国两年的经济产出,为发达国家中最高.[ID:nSB1632832]摩根士丹利分析师称,加税举措将给日本央行提供更多放宽货币政策的余地,这可能对日圆不利.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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