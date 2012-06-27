〔加拿大股市〕收涨,受助于能源股涨势和MDA收购卫星业务

美国个股：卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透多伦多6月27日电---加拿大股市周三在能源股带领下收涨,油价上扬推高能源股,投资者翘首期待周四和周五举行的欧盟峰会.
尽管鲜有人预计欧盟峰会将解决不断升级的欧债危机,但市场仍对峰会将取得一定进展抱一线希望.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高76.52点,或0.68%,报11,410.94点.
MacDonald Dettwiler and Associates Ltd (MDA) (MDA.TO)飙升28.3%,报57.25加元,为百分比涨幅最大的成份股,且扶助推高大盘,之前该公司同意收购Loral Space & Communications Inc(LORL.O)的卫星制造分公司,MDA称,此项交易将立即为公司获利带来提振.
RBC Capital Markets的董事总经理Paul Hand称,在加拿大长周末前市场交投相对清淡.市场将于周一因加拿大国庆休市.(完)
--编译 母红;审校 李军
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美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
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路透多伦多3月2日 - 加拿大指标股指周四下跌，因金矿商与其它资源类股随大宗商品价格走低而下挫，但加拿大最大独立石油企业Canadian Natural Resources股价因获利强劲而飙升。