〔加拿大股市〕收涨,受助于能源股涨势和MDA收购卫星业务

路透多伦多6月27日电---加拿大股市周三在能源股带领下收涨,油价上扬推高能源股,投资者翘首期待周四和周五举行的欧盟峰会.

尽管鲜有人预计欧盟峰会将解决不断升级的欧债危机,但市场仍对峰会将取得一定进展抱一线希望.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高76.52点,或0.68%,报11,410.94点.

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd (MDA) (MDA.TO)飙升28.3%,报57.25加元,为百分比涨幅最大的成份股,且扶助推高大盘,之前该公司同意收购Loral Space & Communications Inc(LORL.O)的卫星制造分公司,MDA称,此项交易将立即为公司获利带来提振.

RBC Capital Markets的董事总经理Paul Hand称,在加拿大长周末前市场交投相对清淡.市场将于周一因加拿大国庆休市.(完)

--编译 母红;审校 李军

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