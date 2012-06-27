〔美国FED〕亚特兰大FED总裁洛克哈特:还未到祭出强力措施的时候

路透华盛顿6月27日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示,唯有在经济进一步恶化或欧洲问题失控的时候,才有可能推出另一波大规模的买进公债计画.

他在接受Nightly Business Report访问时表示,"我认为还未到采取更强力行动的时候."洛克哈特今年在美国联邦储备理事会(FED,美联储)的决策小组中具有投票权.

他补充道,新一轮购买资产的货币宽松政策"当然是一个选项".他称,如果经济增长急剧放缓、企业竞相裁员、通胀率下降,都可能促使美联储采取更多行动.(完)