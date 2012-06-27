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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--6月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 商务部公布第一季国内生产总值(GDP)终值和第一季企业获利修正值

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1700 - 财政部标售七年期五年期公债

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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