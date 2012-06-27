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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 06:29 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆显示温和偏空迹象,98.60为支撑位

2213GMT

* 昨日的内移日型态几乎不能提供什么新线索

* 五日和10日移动均线呈空头交叉,慢性随机指标向下

* 欧元区和日本的政治动荡料令该货币对陷入盘整

* 6月涨势的50%回档位98.60和五日移动均线(切入位99.80)分别为支撑位和阻力位

--编译 郑茵;审校 张涛

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