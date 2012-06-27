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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 07:12 BJT

《综述》意大利与西班牙要求采取行动降低借款成本,梅克尔不为所动

* 意大利与西班牙呼吁采取行动降低借贷成本

* 梅克尔称在债务共担之前必须由欧盟掌控成员国预算和经济政策

* 欧元区公布希腊与塞浦路斯救助计划细节

* 梅克尔与奥朗德今日稍晚将会面

* 峰会前领导人之间的分歧异乎寻常地公开化

路透柏林/马德里6月27日电---在可能决定欧元区未来的欧盟峰会召开前夕,德国总理梅克尔周三仍不理会西班牙和意大利日益强烈的呼声.西意两国呼吁采取紧急行动以降低二者不断攀升的借贷成本.

欧盟领导人将于周四1300GMT开始为期两天的会议,他们的公开场合仍表达出严重意见分歧,这是欧债危机于2010年初爆发以来从未有过的.

梅克尔在德国议会发表讲话时,指责欧盟高层官员提议在欧盟掌控各国预算和经济政策之前就发行欧元区共同债券,是本末倒置.

"我担心,我们在峰会上仍会过多地谈到有关分担债务的设想,而鲜少论及改善控制与结构性举措."她说,并再次重申即便是作为欧洲最强经济体的德国也不能负担过多.

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