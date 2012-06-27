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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 06:50 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上扬,因海岬型船运价上升

路透6月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因海岬型船运价上升.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.71%,至988点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升14点,或1.2%,至1,182点,日均获利上涨170美元,至3,826美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

海岬型船舶运价一直跟随澳洲与中国之间铁矿石交易活动而微幅上升,RS Platou Markets分析师Frode Morkedal表示.

超灵便型船日均获利涨229美元至12,852,灵便型船日均获利涨40美元至10,334美元.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.2%至981点,日均获利下降178美元,至7,815美元. (完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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