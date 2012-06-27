〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上扬,因海岬型船运价上升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上涨,因海岬型船运价上升.
波罗的海乾散货运价指数上涨0.71%,至988点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升14点,或1.2%,至1,182点,日均获利上涨170美元,至3,826美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
海岬型船舶运价一直跟随澳洲与中国之间铁矿石交易活动而微幅上升,RS Platou Markets分析师Frode Morkedal表示.
超灵便型船日均获利涨229美元至12,852,灵便型船日均获利涨40美元至10,334美元.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.2%至981点,日均获利下降178美元,至7,815美元. (完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。