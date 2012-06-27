《综述》美国5月耐久财订单增幅超过预期,不过趋势和前景仍疲弱

* 5月耐久财订单增加1.1%

* 非国防资本财订单增加1.6%

* 报告仍显示制造业基本趋势仍疲弱

* 5月成屋待完成销售指数上升5.9%

路透华盛顿6月27日电---美国5月耐久财(耐用品)订单增幅超过预期,且非国防资本财订单也增加,不过全球经济的降温暗示该动能恐怕难以持久.

商务部周三公布,5月耐久财订单增加1.1%,因运输设备需求旺盛.分析师原预期订单仅增加0.4%.

不过该报告也显示出潜在趋势趋疲,且分析师指前景仍未好转.

"由于全球和国内需求继续疲弱,我们认为眼下新订单增长的步伐不太可能持续,"道明证券(TD Securities)资深宏观分析师Millan Mulraine说道.

中国经济的放缓以及欧元区衰退隐忧已冲击到美国制造业,使得该国经济限于疲软状态.

5月扣除运输和国防的耐久财订单下滑.

不过房屋市场的回升应给经济带来缓冲.全美不动产协会(NAR)周三公布,美国5月成屋待完成销售指数较上月增长5.9%,预估为增长1.0%.[ID:nSB8545407]

投资者自房屋数据中感受到一些鼓舞并买入美股.关于欧洲的悲观情绪连续第三天推高美元兑欧元,不过美国现货公债几无变动,此前五年期公债的标售吸引温和需求.

耐久财订单的图表:link.reuters.com/car98s

成屋待完成销售的图表:link.reuters.com/mer98s