〔货币市场〕Libor水准可能含有一定的猜测成分,因流动性下降

《全球汇市》美元上涨，因美国3月升息的可能性增强
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
路透纽约6月27日电---由于短期融资市场的流动性下降,许多机构借入短期资金的意愿或能力降低,银行间短期拆借利率可能在一定程度上含有猜测成分.
伦敦银行间拆放款利率(Libor)一直保持其作为基准利率的关键地位,尽管监管机构多次调查市场参与者在2007-2009年信贷危机以前和危机期间操纵该利率的情况.
自从这次危机以来,Libor的准确性就受到一些质疑.由于银行大幅降低对短期融资的依赖,导致Libor在一定程度上基于银行对短期资金市场利率的猜测.
Libor是根据数家银行提交的他们认为可行的借款利率计算出来的,不是根据实际的贷款利率计算.
"伦敦时段的银行间拆借活动比危机之前明显下降,"纽约瑞士信贷的利率策略师Ira Jersey表示.
2011年下半年对于银行信用质量的担心再度加剧,主要是出于对银行手中风险较高的欧洲主权债敞口的担忧.
这加剧了短期美元市场借贷活动的减少,进一步导致银行向Libor提交的借款利率数据变得模糊.
但Libor仍然是多数固定收益市场的基准利率.
三个月期美元LiborUSDLIBOR3M=周三定盘约为46个基点,低于1月创下的近期高点58个基点.2007年该利率高于5%.(完)
--编译 张涛;审校 程琳
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
* 美国两年期公债收益率触及2009年8月来最高 * 10年期公债收益率触及逾两周高位 * 美联储官员近期讲话推高公债收益率 路透纽约3月2日 - 美国两年期公债收益率周四触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美国联邦储备理事会 (FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 根据CME Group的FedWatch程序数据，周四联邦基金利率期货走势暗 示交易商预计美联储在3月14-15日的货币政策会议上加息的机率达到79.7 %，高于周三的66.4%。 在周二纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯发表鹰派讲话 后，对升息的预期跳升。 被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率 触及 2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率 触及近11周高 位1.617%，指标10年期公债收益率 升至逾两周最高的2.505% 。 最具影响力的联储官员之一、联邦公开市场委员会(FOMC)终身票委
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选