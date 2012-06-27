〔货币市场〕Libor水准可能含有一定的猜测成分,因流动性下降

路透纽约6月27日电---由于短期融资市场的流动性下降,许多机构借入短期资金的意愿或能力降低,银行间短期拆借利率可能在一定程度上含有猜测成分.

伦敦银行间拆放款利率(Libor)一直保持其作为基准利率的关键地位,尽管监管机构多次调查市场参与者在2007-2009年信贷危机以前和危机期间操纵该利率的情况.

自从这次危机以来,Libor的准确性就受到一些质疑.由于银行大幅降低对短期融资的依赖,导致Libor在一定程度上基于银行对短期资金市场利率的猜测.

Libor是根据数家银行提交的他们认为可行的借款利率计算出来的,不是根据实际的贷款利率计算.

"伦敦时段的银行间拆借活动比危机之前明显下降,"纽约瑞士信贷的利率策略师Ira Jersey表示.

2011年下半年对于银行信用质量的担心再度加剧,主要是出于对银行手中风险较高的欧洲主权债敞口的担忧.

这加剧了短期美元市场借贷活动的减少,进一步导致银行向Libor提交的借款利率数据变得模糊.

但Libor仍然是多数固定收益市场的基准利率.

三个月期美元LiborUSDLIBOR3M=周三定盘约为46个基点,低于1月创下的近期高点58个基点.2007年该利率高于5%.(完)

--编译 张涛;审校 程琳

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