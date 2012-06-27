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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 07:08 BJT

全球外汇市场6月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月27日(三)

2350 - 日本5月零售销售

2350 - 日本一周资本流动数据

6月28日(四)

0030 - 日本财务省公布5月能源与商品进口清关数据

0600 - 英国6月Nationwide房价指数

0755 - 德国6月失业率

0800 - 意大利5月生产者物价指数(PPI)

0830 - 英国第一季经常帐

0830 - 英国第一季国内生产总值(GDP)终值

0900 - 欧元区6月经济景气指数

0900 - 意大利6月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值

-- - 欧盟峰会

-- - 瑞士央行副总裁丹亭就"外汇制度:国际经验教会我们什么?"在SFI早餐研讨会上讲话.

-- - 欧盟执委会将公布欧元区季度报告.

-- - "公共债务、全球监管和经济活力"峰会

1230 - 美国第一季GDP环比年率终值

1230 - 美国第一季企业获利修正值

1230 - 美国6月23日当周初请失业金数据

1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行6月制造业综合指数

1615 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表

2300 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美国经济、就业和复苏前景"讲话

2315 - 日本6月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本5月全国CPI与6月东京地区CPI

2330 - 日本5月失业率与求才求职比

2330 - 日本5月所有家庭支出

2350 - 日本5月工业生产初值(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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