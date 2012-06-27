全球外汇市场6月28日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月27日(三)
2350 - 日本5月零售销售
2350 - 日本一周资本流动数据
6月28日(四)
0030 - 日本财务省公布5月能源与商品进口清关数据
0600 - 英国6月Nationwide房价指数
0755 - 德国6月失业率
0800 - 意大利5月生产者物价指数(PPI)
0830 - 英国第一季经常帐
0830 - 英国第一季国内生产总值(GDP)终值
0900 - 欧元区6月经济景气指数
0900 - 意大利6月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值
-- - 欧盟峰会
-- - 瑞士央行副总裁丹亭就"外汇制度:国际经验教会我们什么?"在SFI早餐研讨会上讲话.
-- - 欧盟执委会将公布欧元区季度报告.
-- - "公共债务、全球监管和经济活力"峰会
1230 - 美国第一季GDP环比年率终值
1230 - 美国第一季企业获利修正值
1230 - 美国6月23日当周初请失业金数据
1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行6月制造业综合指数
1615 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表
2300 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美国经济、就业和复苏前景"讲话
2315 - 日本6月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本5月全国CPI与6月东京地区CPI
2330 - 日本5月失业率与求才求职比
2330 - 日本5月所有家庭支出
2350 - 日本5月工业生产初值(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。