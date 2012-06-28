美国与加拿大经济指标预测--6月28日-7月5日****

投行观点：JEFFERIES将ZOETIS目标价上调至65美元，评级为买进
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路透6月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月28日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.7% +1.7%
最终销售 +1.7% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第一季修正值 -4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月23日当周 38.5 38.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.625
续请失业金人数(万人) 6月16日当周 328.0 329.9
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 6月 -- 9
6月29日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)5月 -- +1.5%
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.2% +0.1%
1230 美国个人所得 5月 +0.2% +0.2%
个人支出 持平 +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
实质个人支出 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- +0.4%
(较前月) -0.1% 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 52.5 52.7
1355 路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 74.1 74.1
现况指数 82.1 82.1
预期指数 69.0 68.9
1430 美国ECRI一周领先指标 6月22日当周 -- 121.3
----------------------------------7月2日当周--------------------------------
7月2日(一)
1400 美国建筑支出 5月 +0.2% +0.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 52.5 53.5
7月3日(二)
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 6月 1,395 1,373
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月30日当周 -- +2.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月30日当周 -- +1.9%
1330 加拿大RBC制造业PMI 6月 -- 54.70
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 557.3
1400 美国工厂订单 5月 -0.3% -0.6%
耐久财订单 5月修正值 -- +1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.6%
7月4日(三)
美国独立日假期,政府部门关闭、市场休市
7月5日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 6月 -- +0.6%
1100 美国抵押贷款指数 6月29日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,938.3
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 6月 -- 61,900
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加10.4 增加13.3
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月30日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 6月23日当周 -- --
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 53.0 53.7
企业活动指数 -- 55.6(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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