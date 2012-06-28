欧盟拒绝改变航空碳排放税--信函

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月27日电---欧盟的信件暗示，不会改变备受争议的碳排放税立法，除非达成控制航空碳排放的全球性协议。

路透取得的信件还显示，如果一些国家采取措施控制碳排放，可能被欧盟法律豁免。

欧盟面临放弃碳排放交易体系（ETS）的巨大压力。中国和印度拒绝遵守；而美国也在对立法进行辩论，根据该立法航空公司遵守欧盟规定将属非法行为。

印度民航部长Ajit Singh、美国国务卿希拉里和美国运输部部长拉胡德（Ray LaHood）都曾书面致函欧盟，表示反对碳排放税。

“不打算推后执行欧盟立法。”欧盟气候行动专员赫泽高（Connie Hedegaard）在写给Singh的信中称。

“我相信你也知道，如果印度采取类似控制碳排放的行动，印度飞往欧盟的航班可以全部得到豁免。”（完）