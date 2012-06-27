版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 07:11 BJT

《日本重要政经日程》--6月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月27日(三)

2350 - 日本5月零售销售

2350 - 6月17-23日当周资本流动数据

6月28日(四)

0030 - 财务省公布清关后的5月能源和商品进口数据

0120 - 三个月期贴现国库券标售

-- - 日本5月黄金、铜和锌出口数据

公司面:

0100 - 奥林巴斯(7733.T)股东大会

0700 - Panasonic(6752.T)新任社长津贺一宏举行记者会

-- - 日本汽车生产商5月出口数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐