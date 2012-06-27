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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 07:15 BJT

〔韩国数据〕5月经季节调整经常帐盈余较前月增长一倍,因进口下滑

5月经季节调整后出口较前月下滑2.5%,进口降幅更大,为5.4%,导致经常帐盈余跃升.

5月未经季节调整金融帐净流出30.6亿美元,4月修正后为净流入5,540万美元.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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