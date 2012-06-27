〔韩国数据〕5月经季节调整经常帐盈余较前月增长一倍,因进口下滑

美国个股：卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
5月经季节调整后出口较前月下滑2.5%,进口降幅更大,为5.4%,导致经常帐盈余跃升.
5月未经季节调整金融帐净流出30.6亿美元,4月修正后为净流入5,540万美元.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
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路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。