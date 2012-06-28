〔金砖国家〕6月27日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指收跌至近五个半月新低,并连续第六个交易日回落.A股成交额亦再创近五个月最低.分析人士认为,在宏观经济基本面堪忧和季末流动性不足情况下,预计大盘仍将维持弱势震荡.沪综指.SSEC收报2,216.934点,下跌5.133点或0.23%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为451亿元人民币,上交易日为471亿元.上一个成交低点为1月31日的436亿.[.SSCN]

香港股市:香港股市表现好于亚洲其它大多数股市,受益于一家珠宝零售商公布强劲财报,而且市场寄望于香港回归15周年纪念日到来前,将有利好投资者的政策出台.恒生指数.HSI收涨1%,报19,177点.该股指升越19,100点后涨势加速,因触发指数期货停损单并促使投资者在期货合约周四到期前回补空头仓位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS盘中波动加大,并收升在日间高位.除偏高中间价与强劲购汇盘较量因素外,尾盘大行集中抛售美元推升人民币,令市场怀疑央行有在半年末时点适当提升汇价意图,因此要重点关注月末前中间价的定位.交易员表示,季度末和月末是购汇旺季,加之近期油价处于低位,刺激相关企业购汇需求.因此为避免人民币大幅贬值,央行对近期市场施加一定干预作用,这也正解释了连续两日中间价高开.[CNY/CN]