〔金砖国家〕6月27日股汇市收盘纵览

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透6月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.7%,报913.17点.
中国股市:沪综指收跌至近五个半月新低,并连续第六个交易日回落.A股成交额亦再创近五个月最低.分析人士认为,在宏观经济基本面堪忧和季末流动性不足情况下,预计大盘仍将维持弱势震荡.沪综指.SSEC收报2,216.934点,下跌5.133点或0.23%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为451亿元人民币,上交易日为471亿元.上一个成交低点为1月31日的436亿.[.SSCN]
香港股市:香港股市表现好于亚洲其它大多数股市,受益于一家珠宝零售商公布强劲财报,而且市场寄望于香港回归15周年纪念日到来前,将有利好投资者的政策出台.恒生指数.HSI收涨1%,报19,177点.该股指升越19,100点后涨势加速,因触发指数期货停损单并促使投资者在期货合约周四到期前回补空头仓位.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS盘中波动加大,并收升在日间高位.除偏高中间价与强劲购汇盘较量因素外,尾盘大行集中抛售美元推升人民币,令市场怀疑央行有在半年末时点适当提升汇价意图,因此要重点关注月末前中间价的定位.交易员表示,季度末和月末是购汇旺季,加之近期油价处于低位,刺激相关企业购汇需求.因此为避免人民币大幅贬值,央行对近期市场施加一定干预作用,这也正解释了连续两日中间价高开.[CNY/CN]
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印度股市:上扬,因此前政府提议上调电价,电力企业股票上涨;BHEL等基础建设类股也扬升,因投资者冀望政府再度推行增加对该行业投资.指标BSE指数.BSESN上涨0.36%,收报16,967.76点,连续第二天温和上涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元下跌,保持在接近纪录低位水平,之前原油进口商在月底前增加买入美元,而欧盟峰会前市场谨慎情绪也打击风险货币需求.印度卢比兑美元INR=D2收在57.15/16,接近6月22日触及的纪录低点57.16,周二时收在57.01/02.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,306.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.62%至704.63点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.24%至33.0000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.09%,报41.09.
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巴西股市:主要股指下跌,受石油企业OGX大跌逾25%拖累,市场在关键的欧洲领导人峰会前交投谨慎.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.35%,收在53,108.93点.[ID:nL2E8HRGZF]
巴西汇市:巴西雷亚尔下挫,之前有一政府官员表示,该国对当前货币疲弱状态感到满意.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.26%.[ID:nL2E8HRK3G]
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南非股市:小幅下跌,投资者出脱资源类股,因其担心欧洲峰会无法解决地区债务危机.综合指数.JALSH收低0.3%,报33,748.13点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收挫0.37%,报29,683.36点,在30,000点的心理关口下方进一步走低.[ID:nL6E8HRDRB]
南非汇市:截至1630GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3回吐稍早涨幅,持平于8.42.投资者对于欧盟峰会解决地区债务危机的前景感到悲观,兰特因此承压.[ZAR/][ID:nL6E8HRFM8].(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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