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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 07:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.48 +0.37 +0.72 1725407

搜狐 (SOHU.O) 42.40 +1.98 +4.90 764653

网易 (NTES.O) 59.14 -0.56 -0.94 563245

百度 (BIDU.O) 111.40 +0.81 +0.73 3183513

亚信科技 ASIA.O 12.14 +0.09 +0.75 250417

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.54 +0.23 +1.73 1600816

联电 (UMC.N) 2.07 +0.00 +0.00 264166

日月光 (ASX.N) 4.00 -0.04 -0.99 671592

矽品精密 (SPIL.O) 5.00 -0.02 -0.40 678356

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 -0.03 -2.52 19454

友达 (AUO.N) 3.97 +0.08 +2.06 129135

中华电信 (CHT.N) 31.25 +0.49 +1.59 111582

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.25 +0.41 +1.11 1106096

香港

中国移动 (CHL.N) 54.00 +0.92 +1.73 331601

中国联通 (CHU.N) 12.40 +0.04 +0.32 224327

中国电信 (CHA.N) 43.62 +0.60 +1.39 17622

中芯国际 (SMI.N) 1.58 +0.02 +1.28 47978

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.61 -0.05 -1.37 200

(完)

--整理 张涛

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