《全球金融焦点》巴克莱支付4.53亿美元做为操纵LIBOR利率调查和解金

美国个股：卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
* 美国CFTC及英国FSA祭出史上最高金额罚款
* 电子邮件显示交易员要求改动利率
* 美国政府称仍继续进行刑事调查
* 巴克莱股价收涨1.9%
路透华盛顿/伦敦6月27日电---英国银行业者巴克莱(BARC.L)将向美国及英国当局支付4.53亿美元,以和解有关操纵关键利率的调查,这让其他银行配合调查的压力升高,且恐使得整个金融产业付出数以10亿美元计的代价.
这起和解令人对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的可靠性产生新的疑虑;LIBOR是约360万亿(兆)美元贷款及金融合约的指标利率.
根据监管当局说法,其企图操纵LIBOR的作为是在2005年至2009年间发生,而这意味着数以百万计的借款人就其债务支付过高或过低的利息.
美国政府在和解书中暗指巴克莱高阶主管涉入其中.其称有许多的电子邮件显示,该行如何试图操弄LIBOR利率好让交易获利,并隐藏金融危机期间期偏高的借款成本.
巴克莱执行长Bob Diamond周三承认,这起和解案将损及客户对该行的信心.他称他和其他高阶主管将放弃今年的奖金.有许多的不当交易及操弄行为是在Diamond担任主管时发生,而Diamond先前是一名固定收益交易员,于2011年取代John Varley成为执行长.
LIBOR应用层面广泛,从衍生品交易、美国消费者信用卡利率、甚至到土耳其电话网路融资等.巴克莱亦试图操弄欧元银行间拆放款利率(Euribor).
巴克莱与美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国司法部以及英国金融服务监管局(FSA)达成民事部分和解.美国司法部仍在进行刑事调查.
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
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