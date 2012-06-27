版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 07:29 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆受买需提振,1.0105上方有停止单

2314GMT

* 股市和大宗商品强劲上涨支撑澳元人气

* 据称在平价水准上下存在巨大买需

* 小时图上支撑位介于1.0040/55;阻力位在10日移动均线所在的1.0093

* 1.0105上方有少量停止单,1.0120上方停止单规模较大

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐